Iervolino | «Basta essere ostaggi dei procuratori | non possono decidere senza sentire i club»

(Di giovedì 29 giugno 2023) Il Corriere dello Sport ha intervistato il presidente della Salernitana, Daniloche ha presentato un esposto contro il procuratore di Sepe e Kastanos, Mario Giuffredi, per un’intervista sui suoi assistiti. «Non possiamoo di certi comportamenti, di certe pressioni. Ci sono agenti e intermediari che vogliono il bene del calcio e tentano di creare valore per il sistema. Altri il valore lo sottraggono. Nessun procuratore può dire “il mio giocatore se ne va”: comanda l’agente? Ci sono atteggiamenti poco professionali, che vanno oltre il buon senso e anche il rispetto della privacy nel rapporto tra calciatore e. Dire “altrimenti il giocatore va via” crea un danno».ha già in mente una possibile soluzione: «Bisogna agire sulla Figc per un intervento normativo. ...

Salernitana, Iervolino: "Agenti Ora basta, poco professionali" Fantacalcio ®

StampaIl presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha rilasciato un’intervista al quotidiano “Il Corriere dello Sport” in cui ha affrontato, di nuovo, il tema degli agenti e degli intermediari.Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato al Corriere dello Sport: "Sono un presidente che prende posizione. Basta essere pavidi, serve coraggio per rifondare il calcio ...