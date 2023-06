I tifosi della Roma con Mourinho | ' Il club lo difenda pubblicamente'

Roma chiedono al club di sostenere pubblicamente José Mourinho , il loro leader e allenatore. Perché dopo le quattro giornate comminate dall'Uefa, le altre due imposte dal tribunale ...... con due presentazioni di libri annullate per cause che affondano le radici nella rivalità calcistica di un gruppetto digranata verso la squadra di calciovicina Napoli. Malgrado la ...... il nuovo acquistoJuventus, arrivato ieri sera a Torino, tra poco inizierà la visite mediche. Già in tanti iin ...

Giuntoli e l'effetto scudetto: i tifosi della Juventus lo aspettano come fosse un giocatore (Gazzetta) - ilNapolista IlNapolista

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Il giocatore coreano lascerà il Napoli, l'addio ufficiale potrebbe esserci già nella giornata di sabato 1 luglio, ma forse si attenderà ancora qualche giorno.