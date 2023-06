(Di giovedì 29 giugno 2023)più "giovani" di uno o due anni: ecco come si calcola d'ora in poi l'età anagrafica e cosa accadeva in precedenza

Gli abitanti della Corea del Sud. Tutti. E tutti insieme. Oggi più di 51 milioni di abitanti del Paese si sono ... uno aggiungeva già un anno aial momento della nascita , ...Gli abitanti della Corea del Sud. Tutti. E tutti insieme. Oggi più di 51 milioni di abitanti del Paese si sono ... uno aggiungeva già un anno aial momento della nascita , ...

I Sudcoreani "ringiovaniscono": cambia il calcolo sull'età ilGiornale.it

Sudcoreani più "giovani" di uno o due anni: ecco come si calcola d'ora in poi l'età anagrafica e cosa accadeva in precedenza ...Il centrale difensivo del Napoli Kim Min-jae cambia l'età nei suoi documenti: con una nuova legge in Corea del Sud ringiovanisce di due anni ...