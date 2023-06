I profumi estivi di questa calda stagione 2023

(Di giovedì 29 giugno 2023) La bellaè arrivata, le temperature si alzano, itornano a essere protagonisti sulla pelle dell'uomo con il loro mix di carattere e freschezza. Con una parola d'ordine: benessere. Per il mastroere Francis Kurkdjian, d'altronde, «la felicità risiede nelle cose semplici che la natura ci offre, come la sensazione della luce del sole sul viso, la contemplazione dei colori mutevoli del cielo o la carezza di una brezza delicata sulla pelle». E se, come dice il celebre “naso”, la felicità fosse a portata di mano, avrebbe sentori vigorosi e freschi. Per la sua ultima fragranza Aqua Media Cologne Forte, infatti, si è ispirato alle note scritte da Françoise Sagan, per il quale «più di ogni altra cosa, la felicità è stare bene». Un pensiero simile l'ha fatto Bullfrog che in occasione dei suoi primi ...

QUALI SONO I MIGLIORILOW COST DONNA CONSIGLIATI PER L'ESTATE 2023 Tra i tanti nuoviEstate 2023 se ne distinguono anche diversi low cost , economici , ma con ottime performance. Non è difficile ...... una formulazione particolarmente indicata per i mesi. Un'ottima occasione per scoprire - o riscoprire - i"narcotici" ad alto tasso di sensualità di Kilian Paris . 15. Giardini di ...... il colore diventa protagonista dei nuovi cocktaile l'aperitivo si tinge di glamour. Il ... Negroni Rosa, elegantid'estate Il Negroni Rosa è l'interpretazione del classico cocktail ...

Profumi estivi low cost Estate 2023: le fragranze da non perdere Cliomakeup

Acqua profumata sotto il sole: sì o no La risposta non è univoca. L’acqua profumata per il corpo non è fotosensibilizzante – e dunque può essere utilizzata tranquillamente sotto il sole – solo quando ...Migliori profumi fruttati estate 2023: novità ed evergreen a base di frutta fresca per rinfrescare i mesi più caldi dell'anno ...