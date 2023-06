I grandi concerti all’Arena Fiera di Bergamo Modà | Sfera Ebbasta e Fabri Fibra

(Di giovedì 29 giugno 2023) Dopo l’effervescente esibizione di Andrea Pucci, che da par suo ha intrattenuto alla grande il pubblico nella serata di mercoledì 28 giugno, il palco dell’Arena delladiè pronto a ospitare gli attesissimidei& Orchestra (giovedì 29 giugno),(sabato 1° luglio) e(martedì 4 luglio). Sold out, restano disponibili ancora alcuni biglietti per(piattaforme ticketone e vivaticket). Per isi tratta di un atteso e gradito ritorno in via Lunga, nell’arena che li aveva già visti protagonisti anni orsono nel pieno della loro attività. Ora, dopo il grande rientro sul ...

... che troverete sul sito, citiamo tra iautori del fumetto per la prima volta Garth Ennis (... si canterà e si ballerà con gli Oliver Onions , ma anche con le atmosfere folk deiSpirits ......successi della musica pop, da Bob Marley ai Daft Punk, dagli Imagine Dragons ai Radiohead. Sono già esauriti i biglietti per i prossimi appuntamenti di MusicAnimalia, la rassegna di...... anche se la sua fama la deve al cinema dove recitò in oltre 60 film, accanto ai piùattori ...anni '60 si dedicò sempre più spesso alla televisione e fu impegnata in lunghe tournée ein ...

Guida al weekend: Pride e grandi concerti, i 10 eventi "top" BolognaToday

Quattordici appuntamenti in dodici comuni della provincia. Prende il via sabato 15 luglio la XXIX edizione del festival provinciale “I luoghi della musica”. Organizzazione curata come sempre da Associ ...Giovedì 6 luglio i Meganoidi torneranno a suonare a Genova al MiMe SportFriendly in piazzale De Ferrari a Genova Voltri in passeggiata. È un evento gratuito e a scopo benefico, in occasione della dodi ...