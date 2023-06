I giudici hanno deciso | 11th Hour Racing Team vince The Ocean Race

Leggi su nonsolonautica

(Di giovedì 29 giugno 2023) Non basta ad Ambrogio Beccaria e aHolcim-PRB il sorpasso in classifica nell’ultima tappa di Genova: la giuria internazionale di World Sailing, infatti, si è espressa riguardo l’incidente tra GUOYOT e, assegnando 4 punti di riparazione a questi ultimi, che sono così i vincitori di questa edizione di The. Ilstatunitense è ora in viaggio verso Genova da fresco vincitore, con tre punti di vantaggio sugli svizzeri secondi,Malizia terzo e Biotherm al quarto. TheprimoUSA arediventa così il primo ...