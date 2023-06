“I figli di Madonna corsi al suo capezzale a New York | erano pronti al peggio Ecco perché è stato tenuto il segreto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 giugno 2023) Idial. Tanto che sono actutti al suo, in un ospedale di New, viaggiando da ogni parte del mondo. A rivelarlo è proprio un parente della popstar 64enne che al Daily Mail ha raccontato cosa è successo in questi giorni di silenzio, ovvero da sabato 24 giugno, quando la cantante è stata trovata priva di sensi nel suo appartamento, a ieri sera, quando il suo manager ha reso nota la notizia del ricovero.ha avuto infatti una grave infezione batterica che ha richiesto l’intubazione e il trasferimento d’urgenza in rianimazione, dove è rimasta fino a poche ore fa: le sue condizioni sono apparse inizialmente così gravi da far temere per la sua vita. Così ha detto il parente al ...