I familiari di Madonna | temevamo di perderla | per questo abbiamo tenuto segreto il ricovero

(Di giovedì 29 giugno 2023) La famiglia di«ha temuto il peggio» dopo l’infezione batterica che ha fatto perdere i sensi alla cantante poi ricoverata per giorni un una unità di rianimazione a New York. Lo ha confidato un parente della superstar al tabloid Daily Mail senza minimizzare la gravità della crisi in cui si è trovata la diva del pop. «Per l’ultimo paio di giorni nessuno sapeva veramente che piega avrebbe...

...e l'improvviso ricovero ha di fatto unito tutti i. Secondo i parenti della popstar incidere sul crollo, oltre all'infezione, sarebbe stato l'enorme stress pisco - fisico al qualesi ..."Tutti i membri della famiglia disi sono riuniti. Ciò è servito a ricordare alla cantante che aveva bisogno di prendersi cura di se stessa. Questo l'ha davvero svegliata. Lei non ha vissuto ...sabato scorso è finita in terapia intensiva in un ospedale di New York I suoisono corsi al suo capezzale, pronti anche al 'peggio'se l'è vista molto brutta. Ora sta meglio, ma sabato scorso è stata ricoverata in ospedale per un'infezione batterica ed è ...

Madonna: familiari, temevamo di perderla - Musica Agenzia ANSA

L'inossidabile Madonna costretta a fermarsi. A 64 anni la regina del pop ha deciso di posticipare l'inizio del suo tour mondiale a causa di problemi di salute. L'annuncio è arrivato dal suo agente Guy ...La famiglia di Madonna "ha temuto il peggio" dopo l'infezione batterica che ha fatto perdere i sensi alla cantante poi ricoverata per giorni un una unita' di rianimazione a New York. (ANSA) ...