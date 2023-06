(Di giovedì 29 giugno 2023) Sarà solo un’impressione, ma i toni e idella voce di Giorgiastanno aumentando ad ogni uscita pubblica. Conoscendola per esperienza professionale, è sempre stata così, fumantina, diciamo. Anche quando era all’opposizione. Una volta a Catania si incazzò con i ragazzi del movimento di Fratelli d’Italia perché non si erano allineati bene sul marciapiede dietro di lei: doveva fare delle dichiarazioni ai giornalisti, sotto la sede storica del Msi – quella tanto cara a Ignazio La Russa, nella quale campeggiava, e ancora campeggia, un’enorme insegna luminosa della Fiamma tricolore, quella storica e originale di Giorgio Almirante. Si occupò lei personalmente di sistemare fisicamente i ragazzotti indisciplinati dietro uno striscione militante, con la sua voce squillante che piace tanto al suo pubblico elettorale. Comincia ad esagerare nel suo ...

... segnala l'associazione, ricordando che per quanto riguarda la quantificazione dei livelli sonori 'l'incremento è logaritmico e, dunque, un rumore superiore di 20 - 22rispetto al limite ...... condite dagli striscioni apparsi una decina di giorni fa, che promettevano guerra ai, ... in particolare rumori, musica ad alto volume e dehors'allargati'. Al termine dell'incontro la ......tutelare gli abitanti che più di una volta hanno sollevato aspre polemiche per ilrumore e la viabilità in tilt, soprattutto nella zona di San Siro - Ippodromo - La Maura. CONCERTI E...

I decibel troppo alti di Meloni e la battaglia inutile contro l’Ue (con cui dovrà dialogare) Linkiesta.it

Riecheggiano le annose questioni: "Grave situazione di forte inquinamento acustico notturno di origine antropica" ...I residen ti: "Il Comune ha attivato Arpae per i controlli tecnici" Il titolare del locale: "Giusto ascoltare le esigenze di tutt i, abbiamo fatto un errore ma ora rispettiamo le regole" ...