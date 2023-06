I 98 anni di Napolitano | grande e coraggioso anticipatore Gli auguri di Mayer

Leggi su formiche

(Di giovedì 29 giugno 2023) Gliformulati da Giuliano Amato a Giorgioper il suo 98° compleanno mi hanno profondamente emozionato e coinvolto. Per più di un decennio per me (e per il mio maestro di politica, Gianfranco Bartolini, stimatissimo presidente della Regione Toscana) le posizioni di Giorgiosono stato il punto di riferimento costante. Amato ricorda giustamente che grazie asi aprì la prospettiva di un innesto dello stesso partito comunista nelfilone del socialismo europeo. “Fu una prospettiva – ha scritto il presidente emerito della Corte Costituzionale – per affermare la quale il “migliorista”subì diverse sconfitte, e tuttavia fu lui a renderla concreta promuovendo l’ingresso di Altiero Spinelli nel primo Parlamento Europeo eletto dai ...