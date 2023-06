Ho usato cocaina Il test? Perché non lo faccio | Miccichè spiega tutto

(Di giovedì 29 giugno 2023) Gianfrancosi confessa e in un'intervista al Corriere, dopo l'arresto per droga di Mario Di Ferro, arriva una ammissione che di certo farà rumore: "Non ci provo nemmeno a smentire. Io, da sempre onesto, serio, non ho mai fatto del male a nessuno. Solo un errore, commesso contro me stesso. Sarei in imbarazzo se avessi rubato. Invece sono a posto con la coscienza". Quell'errore a cui si riferiscea quanto pare sarebbe l'assunzione diin passato. Una vicenda che lo stesso azzurro non nega affatto: "Lo dissi vent'anni fa in diretta durante una trasmissione di Giuliano Ferrara. Solo in studio con lui. Ammisi. Tornai a casa, guardato storto da mio padre: “Me lo potevi dire prima”., ribadiamo non è indagato nell'inchiesta che riguarda Di Ferro, e a chi gli chiede di sottoporsi a un ...

Nella misura cautelare disposta dal gip si parla di una trentina di cessioni dida Di Ferro ... Lui e Miccichè, sostiene la Procura, avrebberoun linguaggio in codice per parlare della ......di vendita dia una selezionata clientela. 'Non andavo da Di Ferro per comprare droga, certamente. Non andavo lì per rifornirmi. Non capisco come si possa affermarlo. Escludo di avere......ad avviare gli approfondimenti che hanno poi rivelato l'intensa attività di vendita didel ... Di Ferro, si apprende, si è rivolto a loro per rifornirsi dello stupefacente e ha anchetre ...

È stato a lungo definito «mister 61 a 0», quando Gianfranco Miccichè , 69 anni, alle politiche del 2001, da coordinatore regionale di Fi, contribuì a far ...Il deputato dell’Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè: mangio sempre in quel ristorante e avverto quando non vado ...