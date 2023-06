Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 giugno 2023) Una incredibile vicenda arriva dal Lazio e ha lasciato tutti a bocca aperta. Una signora ha comprato une ha pensato di aver500, quindi è andata subito dal titolare del bar e ha chiesto la conferma dellata. Ma la fortunatatrice non aveva letto bene e si è messa in tasca unadecisamente più alta tra lagenerale. La notizia è stata data dall’agenzia giornalistica Ansa ed è stata rida Libero Quotidiano, che ha anche pubblicato la conversazione tra i due. Come scritto sul sito, la signora che pensava di avergrazie al500, ha detto al proprietario dell’attività ...