Grecia | Tsipras lascia guida di Syriza dopo sconfitta elettorale

(Di giovedì 29 giugno 2023) "Ho deciso di proporre l'elezione di una nuova dirigenza da parte dei membri del partito, come previsto dal suo statuto e l'immediato ricorso alle relative procedure, alle quali ovviamente non mi ...

Alexis, leader del partito di sinistra Syriza, ha annunciato oggi le proprie dimissioni dopo la sconfitta subita domenica scorsa alle urne, che hanno visto imporsi inil partito ...Questo lavoro è vostro e nostro', ha dichiarato. approfondimento Elezioni, Mitsotakis trionfa e presta giuramento come premier FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto ..."Ci sono dei momenti cruciali in cui occorre prendere decisioni fondamentali". Alexislascia il ruolo di segretario di Syriza. Ad annunciarlo è lo stesso, in una conferenza stampa allo Zappeion di Atene. "Ci sono dei momenti cruciali in cui occorre prendere decisioni fondamentali", dice, per poi precisare: "È giunto il momento di aprire un ...

Alle elezioni del 25 giugno scorso, Nuova democrazia del premier Kyriakos Mitsotakis ha ottenuto il 40,56% dei voti, conquistando 158 seggi in Parlamento, mentre Syriza si è fermato al 17,84%, pari a ...Alexis Tsipras ha annunciato le sue dimissioni dalla leadership di Syriza dopo la schiacciante sconfitta rimediata dal partito di sinistra alle ultime elezioni greche ...