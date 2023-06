Grecia | il giornalista Alberto Samonà commendatore dell’Ordine della Fenice

(Di giovedì 29 giugno 2023) Ile scrittore, consigliere di amministrazione del Parco Archeologico del Colosseo, è stato nominatodalla PresidenteRepubblica di, Katerina Sakellaropoulou. Si tratta di una prestigiosa onorificenza ellenica, che viene conferita a quei cittadini greci che si siano distinti nelle arti, nella letteratura, nelle scienze, nella navigazione, nel commercio, nell’industria o nella pubblica amministrazione ed eccezionalmente viene anche concessa a cittadini di altri Paesi che abbiano aiutato a far crescere lanel suo prestigio internazionale. Nelle motivazioni che hanno indotto la PresidenteRepubblica Ellenica ad ...

