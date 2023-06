Granella A2A | Rapporto con territorio siciliano è stretto e fondamentale

(Di giovedì 29 giugno 2023) Palermo, 28 giu. (Adnkronos) - "Una presenza sulormai consolidata. Un operatore nazionale di energia di matrice lombarda che sta diventando nazionale". Così Stefano, chief strategy&growth di A2A, ha aperto stamane al Castello di Milazzo i lavori della presentazione del secondo bilancio di sostenibilità territoriale della Sicilia del Gruppo. "Su San Filippo del Mela - ha aggiunto - abbiamo presentato tanti progetti e ci stiamo preparando per la realizzazione di nuovi impianti. Ilcon iled èil coinvolgimento dei giovani e delle scuole perché la transizione energetica si attua anche attraverso nuovi modi di vivere l'energia. Quando si accende o si spegne la luce pigiando l'interruttore non si immagina quello che c'è ...

Granella (A2A): "Rapporto con territorio siciliano è stretto e ..."

Palermo, 28 giu. (Adnkronos) - Quarantacinque milioni di euro di valore economico distribuito in Sicilia, 15 milioni investiti in infrastrutture e impianti, 47 GWh di energia prodotta da fotovoltaico ...A tanto ammonta il valore economico distribuito nell'Isola. Sono 19 mila le tonnellate di CO2 evitata. L'obiettivo è trasformare la centrale di San Filippo del Mela, in provincia di Messina, in un pol ...