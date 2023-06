Grande notizia dal mondo del tennis | Wozniacki annuncia il suo ritorno

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 giugno 2023) News fantastica per l’interodel: Caroline, ex numero 1 dele campionessa agli Australian Open 2018, tornerà a giocare dopo averto il ritiro a gennaio 2020. Tre anni e mezzo dopo, la 32enne di Odense è pronta a fare il suonel tour e lo farà a partire dai WTA 1000 di Canada e Cincinnati, con l’obiettivo di arrivare in forma agli US Open. “In questi ultimi tre anni di distanza dal gioco ho avuto modo di recuperare il tempo perso con la mia famiglia, sono diventata una madre e ora ho due bellissimi figli sono così grato per. Ma ho ancora obiettivi che voglio raggiungere. Voglio mostrare ai miei figli che puoi perseguire i tuoi sogni, non importa la tua età o ruolo. Abbiamo deciso come una famiglia è il momento. Torno a giocare e non vedo ...