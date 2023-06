GP Austria | F1 | programma e diretta tv dal Red Bull Ring

(Di giovedì 29 giugno 2023) Riuscire a battere il leviatano nella sua tana. Se battere la Redin giro per il mondo è davvero complicato, immaginate che impresa titanica sarà sconfiggere il Toro all’interno del proprio anello personalizzato. Il GPdi F1, nuova tappa del Mondiale 2023, si svolgerà sul Rede il pronostico, ovviamente, sorride al campione del mondo Max Verstappen. Ecco tutto quello che c’è da sapere sule dove sarà possibile assistere in televisione ai vari eventi. GP, F1: tutto quello che c’è da sapere sugli eventi del weekend Venerdì 30 giugno09:55-10:40 F3 Prove Libere11:05-11:50 F2 Prove Libere13:30-14:30 F1 Prove Libere15:00-15:30 F3 Qualifiche15:55-16:25 F2 Qualifiche17:00-18:00 F1 QualificheSabato 1 luglio10:00 F3 Gara Sprint12:00 F1 Sprint ...

F1 GP Austria 2023, il programma del Gran Premio: date, orari, circuito Sport Fanpage

Formula GP Austria zone DRS - La FIA ha confermati i punti dove sarà possibile sfruttare il sistema DRS nel Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento del mondiale 2022 di Formula 1. Dopo il tris di s ...La Ferrari non vince in Formula 1 da un anno, l’ultimo successo lo colse in Austria. Secondo la Red Bull a Spielberg Leclerc potrebbe essere il favorito.