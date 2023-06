Gp Austria 2023 | Red Bull sul tracciato di casa | la Ferrari in cerca di progressi

(Di giovedì 29 giugno 2023) Gp– La F1 in pista sul RedRing adella scuderiaca che ha appena tagliato il traguardo delle cento vittorie nel fine settimana in cui assisteremo alla seconda Sprint della stagione, con Verstappen dominatore assoluto del campionato ee Mercedes cheno conferme deivisti in Canada. Vediamo InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Caos tir al Brennero, in ingresso verso l', per un incidente avvenuto di notte in Tirolo. Alle 3.45 un mezzo pesante ha preso fuoco sull'autostrada dell'Inntal nei pressi di Woergl. L'autostrada è rimasta chiusa per la durata dell'...Il settantottenne austriaco ha giocato un ruolo cruciale sia nell'ammodernamento della pista che nelle trattative per riportare il circus innel 2014. Onorare la sua memoria è il minimo che ...Si scaldano i motori per un nuovo fine settimana all'insegna della Formula 1 : le scuderie si spostano a Spielberg per il Gran Premio d', l'appuntamento numero 9 del Campionato del Mondo. Le prove, le qualifiche, l'attesissima sprint race, le gare e le interviste: sarà possibile seguire la Formula 1 su Sky, TV8 e in ...

F1 GP Austria 2023, Sprint Shootout - Segui la cronaca live delle qualifiche sprint del weekend di Spielberg in diretta sabato 1 luglio dalle 11.45. La partenza è alle 12.00 ...F1 GP Austria 2023, Sprint Race - Segui la cronaca live della gara sprint di Spielberg in diretta sabato 1 luglio dalle 16.15. La partenza è alle 16.30 ...