Gossip Uomini e donne | ex cavaliere fa proposta di matrimonio alla compagna

(Di giovedì 29 giugno 2023) Un’emozionante sorpresa è avvenuta nel mondo deldi, Sossio Aruta, exdel celebre dating show di Maria De Filippi, ha deciso di fare un gesto romantico nei confronti della sua, Ursula Bennardo. Proprio negli studi di “” è nato il loro amore, e ora Sossio ha chiesto a Ursula di sposarlo, riproponendo ladiche aveva fatto inizialmente nel programma. Una nuova pagina d’amore si apre per la coppia, che è pronta a consolidare il loro legame. Un amore nato aSossio Aruta è diventato un volto noto graziesua partecipazione comenel popolare programma televisivo ...

È arrivata ai titoli di coda anche la relazione tra l'ingegnere romano e la studentessa piemontese. Un finale inaspettato sul quale i diretti interessati hanno detto poco o ...Una bella amicizia che dura ormai da anni oppure è in corso una vera e propria relazione amorosa I due ex volti storici die Donne hanno sempre dichiarato di non essere una coppia, ma di ...Ha poi avanzato un'ipotesi: l'obiettivo di Isabella sarebbe quello di prendere parte a programmi comee Donne o Grande Fratello, ma nel caso del primo, dovrebbe lasciare Manuel e presentarsi ...

Uomini e donne, confermata la fine tra Federico e Carola: lei chiede rispetto Today.it

Sembra che una delle concorrenti di Temptation Island, Isabella Recalcati, abbia deciso di partecipare al reality per ottenere visibilità in tv. Ecco le nuove segnalazioni.È arrivata ai titoli di coda anche la relazione tra l'ingegnere romano e la studentessa piemontese. Un finale inaspettato sul quale i diretti interessati hanno detto poco o nulla ...