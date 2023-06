Google lancia un' allerta agli utenti Android | Controllate subito le impostazioni dell' app dopo una transazione sospetta

Leggi su oggi-notizie

(Di giovedì 29 giugno 2023) Oggi Notiziesta avvertendo glidi fare attenzione alle transazioni sospette sul proprio contoaver caricato i detta carta di credito sull'app di pagamento. L'azienda spiega che potrebbe apparire una piccola autorizzazione temporanea sul conto, ma scompare entro 48 ore. Tuttavia, se vedi altre transazioni non autorizzate, è importante contattare la tua banca oper richiedere un rimborso. È importante agire velocemente se laè avvenuta sulPlay Store, poiché hai solo 120 giorni per segnalare le spese non autorizzate. Di cosa parliamo in questo articolo...avvisa gliriguardo ...