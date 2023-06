Golf | British Masters 2023 | Rose in testa dopo il primo giro | Edo Molinari ottavo

(Di giovedì 29 giugno 2023) Justininilal. L’oro olimpico a Rio de Janeiro nel 2016 e già ex numero 1 mondiale, nonché vincitore di questo evento ben ventuno anni fa, chiude il proprio round in 65 (-7) con otto birdie e un bogey e guida la classifica di un colpo sul gallese Jamie Donaldson, secondo con 66 (-6). Per quanto riguarda gli azzurri, bene Edoardo: il torinese è infatticon 69 (-3) con quattro birdie e un bogey, mentre il vicentino Guido Migliozzi è trentaseiesimo con 71 (-1), con il romano Renato Paratore cinquantaquattresimo con 72 (par). SportFace.

Tra i favoriti anche l'inglese Justin Rose, ex numero 1 al mondo e vincitore delMasters nel 2002.La programmazione live delMasters su Sky e NOW Giovedì 29 giugno dalle 14.30 alle 19.30: prima giornata, Sky Sporte NOW Venerdì 30 giugno dalle 14.30 alle 19.30: seconda giornata, ...Open e treOpen per un record di 18 importanti campionati.

Golf: "British Masters" (29 giugno-2 luglio 2023) Dietro la Notizia

A Sutton Coldfield, in Inghilterra, Justin Rose è stato il grande protagonista del primo giro British Masters. (ANSA) ...Si è concluso il primo giro del British Masters 2023, di scena al Belfry, Sutton Coldfield. E a guidare nell'edizione che porta il nome di Nick Faldo c'è uno dei grandi del golf inglese recente, Justi ...