Gol e giocate da urlo | Osimhen regala spettacolo anche a calcetto

Il pallone anche nei momenti liberi accompagna Victor Osimhen. L'attaccante del Napoli si diverte con i suoi amici giocando a calcetto e ovviamente regala ...Nonostante il Flamengo nelle ultime tre gare della competizione abbia sempre subitoe l'Aucas ...ha un ottimo ruolino di marcia in casa con 5 successi e 1 pareggio nelle ultime sei gare...Il 20enne danese è reduce da una ottima seconda parte di stagione con 9in Serie A e 5 in Nazionale in sole due gare, le prime,con i "grandi" del suo Paese. La concorrenza sarebbe folta ...

CM Scommesse: triplete di gol | Le nostre scommesse Calciomercato.com