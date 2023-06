Gli italiani non fanno figli perché la situazione economica non è serena

Leggi su fmag

(Di giovedì 29 giugno 2023) La fotografia è chiara, nitida e non lascia spazio ad altri commenti come quelli che vogliono i nostri giovani choosy, per dirla come un Ministro di qualche anno fa. In Italia la cicogna non arrivamamma e papà hanno stipendi bassi, paura di ennesimi rincari al costo della vita, o lavori precari. Emerge da un sondaggio condotto su 1.500 persone da EMG Different in occasione dell’evento “Demografica: Popolazione, Persone e Natalità”, inserito nelle celebrazioni del 60º anniversario di Adnkronos. I numeri hanno evidenziato diverse questioni di rilievo. I risultati del sondaggio riguardavano le preoccupazioni legate al costo della vita, ai salari, al welfare inadeguato, ai cambiamenti sociali e alle pari opportunità. L’iniziativa ha ricevuto apprezzamenti, incluso quello di Giorgia Meloni il cui Governo ha promosso finanche un Ministero alla Natalità apposito. ...