Gli incendi in Canada continuano a riempire di fumo molte città americane

scontri sono stati tuttavia finora meno gravi di quanto previsto dalle autorita', che avevano ... Le prime tensioni sono state registrate a Tolosa, nel sud - ovest, e a Lille, nel nord, con...scontri sono stati tuttavia finora meno gravi di quanto previsto dalle autorità, che avevano ... Le prime tensioni sono state registrate a Tolosa, nel sud - ovest, e a Lille, nel nord, con...Maincidenti ci sono stati nelle periferie di Parigi, e si sono allargati ad altre zone e altre ..., violenze e scontri. Proprio a Nanterre, la polizia, presa di mira dalle molotov, ha ...

Canada, il fumo degli incendi ha raggiunto l'Europa Avvenire

Il fumo peggiora la qualità dell'aria e limita le attività all'aperto: da lunedì ha anche attraversato l'Atlantico arrivando in Europa ...TORONTO - Ci risiamo. Un avviso sulla qualità dell’aria è stato emesso ieri per tutta la Greater Toronto Area and Hamilton Area per la seconda volta in un mese. A causare alti livelli di inquinamento ...