Gli Autogol raccontano De Laurentiis a So Foot | «vulcanico | sempre arrabbiato e fa dichiarazioni folli»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 29 giugno 2023) Gli sketch irriverenti deglisono arrivati oltre i confini italiani. Il trio di giovani che prende in giro i grandi del calcio italiano ha rilasciato un’intervista al portale So: Si presentano: «Siamo un trio di comici che realizzano sketch e video-parodia sul calcio italiano. Siamo presenti su quasi tutti i social, ma anche alla radio o talvolta in televisione. Ci siamo incontrati a teatro, eravamo grandi appassionati di calcio. Michele è un tifoso della Juve, noi due (Alessandro, Iraci e Trolli, ndr), siamo per l’Inter». «Qualche anno fa Michele aveva realizzato un meme sulla fantastica rimonta del Crotone che era riuscito a salvarsi in maniera alquanto inaspettata, un po’ come la Salernitana ultimamente. Ci ha fatto pensare a uno studente in difficoltà che si sveglia nelle ultime settimane e recupera tutto. Abbiamo pensato che il ...