Giuntoli alla Juve | è corsa contro il tempo | cosa manca per l' accordo

(Di giovedì 29 giugno 2023) Cristianoè atterrato ieri pomeriggio all'aeroporto di Napoli - Capodichino, proveniente da Ibiza, e poi è partito in macchina per Genova. Casa, subito . Un viaggio diretto, senza tappe ...

Cristianoè atterrato ieri pomeriggio all'aeroporto di Napoli - Capodichino, proveniente da Ibiza, e ... insomma, non si sono incontrati per dare un'acceleratatrattativa utile...ha una dead line per passareJuventus: domani, 30 giugno . Se non si libererà entro domani, la Juventus proseguirà con Manna, pronto al rinnovo. Al momento, sul fronte Napoli, tra il ...I bianconeri restanofinestra e sembrano disposti ad attendere ancora prima di abbracciare, promesso sposo, ormai da tempo,Vecchia Signora.

Giuntoli alla Juve con un big del Napoli: scelta fatta CalcioMercato.it

Ieri il manager è tornato da Ibiza ma non ha incontrato De Laurentiis per definire la risoluzione del contratto. Oggi nuovo contatto al telefono ...Su Corsport: "Giuntoli e Juve, scatto alla risposta". Più passa il tempo e più il ds perde le speranze di tagliare il traguardo in tempo: dopo il silenzio di ...