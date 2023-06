Giunti a Roccella 55 migranti soccorsi al largo della Calabria

(Di giovedì 29 giugno 2023) Proseguono gli sbarchi dinel porto diIonica, nella Locride, dove nel 2023 si sono verificati 23 arrivi, di cui otto solo a giugno, per un totale di oltre 3 mila persone di varie ...

Dopo l'arrivo sul posto dei soccorsi da parte della Guardia Costiera, 55 migranti sono stati trasferiti sulla motovedetta CP 311 della Capitaneria di porto di Roccella Ionica e condotti in sicurezza ... a partire da mezzanotte, gli approdi sulla più grande delle isole Pelagie dove sono arrivati 1.142 ... con circa 106 migranti a bordo, a 55 miglia da Roccella Ionica. Cinquantacinque migranti sono stati ...

(ANSA) - ROCCELLA JONICA, 29 GIU - Proseguono gli sbarchi di migranti nel porto di Roccella Ionica, nella Locride, dove nel 2023 si sono verificati 23 arrivi, di cui otto solo a giugno, per un totale ...I cinquantacinque profughi sono stati intercettato a circa cinquanta miglia della costa, dalla Cp311 della Guardia Costiera ...