Giulio Berruti | Ecco Che Fine Ha Fatto L’Attore!

Leggi su uominiedonnenews

(Di giovedì 29 giugno 2023): l’attore molto noto soprattutto per le fiction Mediaset in cui è stato protagonista, non appare più in televisione da diverso tempo.cosa fa oggi…è un attore conosciuto soprattutto dal pubblico delle fiction Mediaset. Dopo una laurea in odontoiatria,ha scoperto la passione per la recitazione debuttando sul piccolo schermo. Ora, però, da diverso temponon appare più in televisione. Infatti l’attore è impegnato con altri progetti.: che cosa fa adessoè un attore ed un volto televisivo italiano ormai dal 2005. Infatti, subito dopo aver conseguito il diploma al Liceo Scientifico, ...