“Giorni duri” Giulia Stabile | la verità dopo l’addio da Sangiovanni | parlano da Canale 5

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 giugno 2023) Periodo difficile per, ora parla l’autrice Raffaella Mennoia. Nelle ultime settimane vi abbiamo raccontato di diversi cambiamenti nella vita dell’ex vincitrice di Amici. Non solo in quella privata, ma anche a livello professionale. Presto partirà per gli Usa: “In estate andrò a studiare negli Stati Uniti – ha detto la ballerina – Mi piacerebbe provare ad avere una carriera lì, anche se è molto complicato”. Intanto ha ballato nel concerto per beneficenza “Love Mi” di Fedez. Di sicuro si tratta di occasioni che consentono adi ritrovare energia e buon umorela botta della separazione da. I due si sono infatti lasciatidue anni di relazione in cui sembravano andare d’amore e d’accordo: “Sì lo so che i fan sono ...