Giorgia Soleri dopo la rottura con Damiano dei Maneskin si regala un mega tatuaggio

Il nuovo enorme tatuaggio sul ventre di Giorgia Soleri dopo l’addio a Damiano: «Sono le serpi di... Io Donna

Alcool, sesso e Rock 'n' Roll. C'è (quasi) tutto nella vita del frontman dei Maneskin. Ci sono soprattutto tante donne. Dopo la rottura con Giorgia Soleri, la sua ...L'influencer e attivista ha mostrato ai follower la coppia di serpi incise sul suo ventre Giorgia Soleri sta elaborando a modo suo la fine dell'amore con Damiano dei Maneskin. Il fatto che la coppia a ...