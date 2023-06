Giochi Europei | Tiro a volo | De Filippis e Rossi primi nel trap

(Di giovedì 29 giugno 2023) Primo posto per Mauro Denella prima serie di qualificazione del, con 75/75, aiin Cracovia. Giovanni Pellielo è settimo con 73/75. Jessicaha fatto invece registrare il pieno di piattelli (75/75) nel primo turno di qualifica, guidando la classifica parziale. Non è andata bene invece a Giulia Grassia che ha chiuso al 25° posto con 66/75. La seconda tornata di qualificazione si disputerà domani. SportFace.

Il presidente federale, a Cracovia per i, non si nasconde: 'Ottenere una qualificazione alle Olimpiadi nei doppi mi sembra onestamente quasi improbabile, ma nei singolari stiamo tentando di portare avanti cinque ragazzi'. spf/...'Sarà la mia terza Olimpiade' dichiara entusiasta la pugile azzurra, che ha conquistato la carta olimpica aidi Cracovia. gm/gtr Condividi questo articolo: Sponsor'Si tratta di un'Olimpiade continentale, si riaffermano i valori dell'Europa. Tra le tante cose ben organizzate, forse manca la presenza delle giovanissime generazioni' ha detto il ministro per lo ...

LIVE Tiro con l'arco, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: Nespoli ci prova, c'è Bruno nel compound OA Sport

Il programma del tiro con l'arco ai Giochi Europei 2023 si è concluso ufficialmente a Cracovia con le fasi finali del torneo individuale maschile di ricurvo, in cui Florian Unruh ha centrato la medagl ...La prima giornata di canoa slalom ai Giochi Europei si conclude con l'oro nella prova a squadre femminile del kayak della Francia. Marjorie Delassus, Camille Prigent ed Emma Vuitton rischiano di butta ...