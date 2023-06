Giochi Europei Cracovia 2023 | scherma | splendido oro per l’Italia del fioretto maschile a squadre

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 giugno 2023) Arriva un’altra medaglia d’oro peraidi. Il quartetto deldella, guidato dal ct Stefano Cerioni, piazza il colpo grosso sulle pedane della Tauron Arena e con la vittoria per 45-39 contro la Francia sale sul gradino più alto del podio della competizione continentale multisport in Polonia. Tommaso Marini, Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Filippo Macchi hanno sbaragliato la concorrenza alla grande confermando come il movimento italiano sia il più forte a livello europeo e per la verità mondiale. Agli ottavi di finale gli azzurri hanno battuto la Danimarca con un agevole 45-31 in un assalto sempre condotto in sicurezza. Nei quarti tutto facile contro l’Ungheria, soprattutto in virtù di un ...