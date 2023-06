Giochi Europei Cracovia 2023 | bronzo nella spada a squadre | 70esima medaglia per l’Italia

(Di giovedì 29 giugno 2023)diper le azzurregara adiaidi. Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio hanno battuto 37-33 la Svizzerafinale per il terzo posto dopo aver perso in semifinale contro l’Ungheria con il punteggio di 38-31. Persi tratta dellanumero 70. SportFace.

'Sarà la mia terza Olimpiade' dichiara entusiasta la pugile azzurra, che ha conquistato la carta olimpica aidi Cracovia. gm/gtr'La scherma italiana, le federazioni straniere ci vedono come un riferimento a livello mondiale', sottolinea il numero uno della Fis da Cracovia, a margine dei. spf/glb/gtrIl presidente federale, a Cracovia per i, non si nasconde: 'Ottenere una qualificazione alle Olimpiadi nei doppi mi sembra onestamente quasi improbabile, ma nei singolari stiamo tentando di portare avanti cinque ragazzi'. spf/...

LIVE Tiro con l'arco, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: Nespoli ci prova, c'è Bruno nel compound OA Sport

N’Golo Kanté ha deciso di investire nel calcio prima di intraprendere la sua nuova avventura calcistica in Arabia Saudita ...L'Italia conquista la terza medaglia nelle prove a squadre dei Giochi Europei 2023. Dopo l'oro del fioretto femminile, l'argento degli sciabolatori, oggi è arrivato il bronzo delle spadiste. Un podio ...