Giochi Europei Cracovia 2023 | beach soccer | l’Italia batte la Svizzera e vola in semifinale

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 giugno 2023) Dopo la sconfitta all’esordio con l’Ucraina il cammino degli azzurri aidisembrava compromesso, ma la Nazionale italiana diguidata da Del Duca è riuscita a rialzare la testa con il 6-4 contro la Moldova e quest’oggi con la vittoria per 5-3 contro la. La vittoria era l’unico risultato a disposizione perre ined è puntualmente arrivata, peraltro con la classifica avulsa che premiaprima nel girone. Domani sfida contro la Spagna in. Assoluto trascinatore contro gli svizzeri con una tripletta, Marco Giordani, calciatore dell’Anzio e del Catania BS, ha una dedica speciale: “Questa vittoria è per Josep Gentilin e ...