Giochi Europei | Beach Soccer | azzurre sconfitte ai rigori dalla Spagna | domani finale quinto posto

(Di giovedì 29 giugno 2023) La Nazionale italiana difemminile cede alla, campione d’Europa in carica, nell’ultima giornata valevole per i gironi deia Cracovia. Nonostante la sconfitta, ai, l’Italia non ha deluso: 0-0 ai tempi regolamentari e poi anche nei supplementari. La gara è stata vinta dalle spagnole ai. Iannella e compagne dovranno adesso affrontarealle 11.30, laper ilcontro la Repubblica Ceca. SportFace.

... la Spagna affronterà la Svizzera per i quarti di finale degliUnder 21, in corso di ... come da regolamento, chi vincerà questo quarto di finale sarà qualificato ai prossimiOlimpici. ...... impegnato nella battaglia per portare glidel 2032 in Italia, non ha alcuna intenzione di ... Passo falso che ci costerà, per la quarta volta di fila, la partecipazione aiolimpici. Se ...Primo posto per Mauro De Filippis nella prima serie di qualificazione del trap, con 75/75, aiin Cracovia . Giovanni Pellielo è settimo con 73/75. Jessica Rossi ha fatto invece registrare il pieno di piattelli (75/75) nel primo turno di qualifica, guidando la classifica parziale.

LIVE Tiro con l'arco, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: Nespoli ci prova, c'è Bruno nel compound OA Sport

La squadra europea trionfa al Masters di Tokyo diventando i primi ad aggiudicarsi il secondo evento globale consecutivo.ANCONA - È in fase di ultimazione una maxi operazione antidroga coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Ancona e condotta, nelle Province di ...