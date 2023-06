Giocatori in scadenza del 30 giugno 2023

(Di giovedì 29 giugno 2023) Come di consueto dall’ ultimo giorno dile società di Serie A potranno ingaggiare moltiindi contratto e dunque liberi di accasarsi con chi vorranno. Scopriamo chi sono. I : CHI SONO Tra tutti coloro prossimi allo svincolo, ce ne sono alcuni particolarmente appetibili, soprattutto centrocampisti. Roberto Gagliardini non rinnoverà con l’Inter e potrebbe accettare la corte dei cugini rossoneri, Rincon e Medel del Bologna, cosi come Zzegalar dell’Udinese e Venuti della Fiorentina. Saponara, sempre dei viola, e Pereyera dell’Udinese, fanno senz’altro gola. Infine, tra gli attaccanti che si libereranno, figurano Nestorowski dell’Udinese, Destro del Bologna e Gytkjaer del Monza. L’ ELENCO COMPLETO ATALANTA: Muratore BOLOGNA: Bardi, De Silvestri, Medel, Sansone, Soriano, Urbanski CREMONESE: ...

La Champions League manda in archivio tre dei piuù grandidella sua lunga storia: ... Non male per un giocatore intra un anno. Il Dortmund dovrebbe sostituire Bellingham col ......per liberarsi dal club partenopeo con un anno di anticipo rispetto alladel contratto, fissata al giugno 2024. La Juventus prova a cedere Zakaria, McKennie e Arthur Melo Fra iin ...E per cedere si intende anche in senso letterale, cioè dire addio ache non vorresti ... Certo, era ae quindi il discorso economico non conta, ma fino ad un certo punto: il tedesco ...

NBA, la top 10 dei giocatori in scadenza: da Harden, a Green e Irving La Gazzetta dello Sport

Dopo il flop agli Europei, arriverà un nuovo allenatore e saranno promossi diversi ragazzi vice-campioni Mondiali con l'Under 20 ...N’Golo Kanté ha deciso di investire nel calcio prima di intraprendere la sua nuova avventura calcistica in Arabia Saudita ...