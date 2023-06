(Di giovedì 29 giugno 2023) I primi due giorni sono arrivate solamente due telefonate. Dal terzo giorno in poi le chiamate sono diventate più numerose. 'Ma non ti stai divertendo? Non basta sentirci solamente la sera e la ...

I primi due giorni sono arrivate solamente due telefonate. Dal terzo giorno in poi le chiamate sono diventate più numerose. 'Ma non ti stai divertendo Non basta sentirci solamente la sera e la ...De, ideatore degli Stati Generali della Natalità, ha concluso il suo intervento facendo un appello generale: 'Siamo in ritardo, ma è giunto il momento di passare dai proclami e dalle prese ......famoso cucchiaio e è stato così per tante interpretazioni al limite del regolamento firmate da... Mentre gli altri guardavano e studiavano nel dettaglio le Ducati, però, sono rimasti al. ...

Gigi De Palo su Leggo: «Nostalgia canaglia» leggo.it

I primi due giorni sono arrivate solamente due telefonate. Dal terzo giorno in poi le chiamate sono diventate più numerose. «Ma non ti stai divertendo Non basta sentirci solamente la sera e la ...Mentre gli altri guardavano e studiavano nel dettaglio le Ducati, però, sono rimasti al palo. Cinico da dire ... però chiedere l’opinione degli altri costruttori. Per Ducati e Gigi Dall’Igna poteva ...