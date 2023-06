Gig Economy | cos’è e come funziona

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 29 giugno 2023) Negli ultimi anni, il mercato del lavoro ha vissuto una crescita significativa in termini di flessibilità e digitalizzazione, con la nascita e l’evoluzione di nuove professioni e metodi di lavoro che si adattano alle varie esigenze di professionisti e clienti. Una nuova modalità lavorativa introdotta nell’ultimo decennio è la Gig: la cosiddetta “economia dei lavoretti”, che si basa su un lavoro occasionale a chiamata. Il termine Gig, infatti, è un’abbreviazione di “engagement” che veniva già utilizzata nel Novecento dai musicisti jazz per indicare l’ingaggio di una sera. Gig: caratteristiche emento La gigè un modello economico in cui i lavoratori sono impegnati in occupazioni temporanee, a breve termine o freelance, trovate solitamente tramite piattaforme online dedicate. Si tratta di ...