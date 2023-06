Gianni Petrucci entra nel Cda della Salernitana

(Di giovedì 29 giugno 2023) L’U.S.1919 annuncia l’ingresso dinel consiglio d’amministrazione. “, figura di altissimo livello professionale e dalla lunga carriera come dirigente sportivo, rappresenta un grande valore aggiunto alla struttura societaria granata. Nella sua carriera è stato commissario straordinarioFederazione Italiana Giuoco Calcio, presidente del Coni ed è l’attuale presidenteFederazione Italiana Pallacanestro”, si legge nella nota ufficiale. Queste parole del presidentesocietà granata, Danilo Iervolino: “Per me è un grandissimo piacere ed onore accogliere all’interno del Cda una figura dalla grandissima caratura umana e professionale come il dottor. Una personalità storica del mondo sportivo ...

...di scegliere Usa Basketball e la nazionale statunitense per competere in campo internazionale già dai prossimi Mondiali (a partire dal 25 agosto) non lascia per niente soddisfatto, ..."Banchero ci ha presi in giro"., presidente della Federbasket (Fip), incassa la decisione di Paolo Banchero. La stella degli Orlando Magic, figlio di un italo - americano di origini liguri, dopo un lungo tira e molla ......Usa Basketball e la nazionale statunitense per competere in campo internazionale già dai prossimi Mondiali (su Sky Sport a partire dal 25 agosto) non lascia per niente soddisfatto, ...

Gianni Petrucci: Presi in giro da Banchero. Thompson con noi a fine luglio Sportando

Ex Commissario straordinario della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ex Presidente del CONI ed atttuale Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, entra a far parte del CdA dell'US Salerni ...L’U.S. Salernitana 1919 annuncia l'ingresso di Gianni Petrucci, storico dirigente sportivo italiano, nel consiglio d'amministrazione.