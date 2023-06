Gianluca Vacchi e le perdite da 2 quasi milioni di euro nella sua catena di “kebab di lusso” Crisi? “No tutto previsto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 giugno 2023) Prima le accuse dei suoi ex dipendenti, poi il sequestro per presunti abusi edilizi del cantiere della nuova mega villa da 15die 1.200 metri quadrati che sta costruendo in Sardegna, sulle colline di Porto Cervo, e ora ididiper la suadi “di”. È un 2023 da dimenticare per, l’imprenditore e influencer da 25di follower, cui è caduta in testa un’altra grana da risolvere: Affari Italiani ha infatti svelato che Kebhouze, il marchio diitaliani di cuiè il socio maggioritario, in meno di tre anni di attività ha accumulatoper 1,9 ...