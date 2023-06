Giallo in Russia | morta una giovane dirigente di banca

sulla ritirata di Prigozhin. Il Cremlino: 'Non sarà processato' - guarda e.m.: ex capo Cia Panetta, Putin deve guardarsi le spalle. 11 morti sotto le bombe a Kramatorsk. Biden: "Putin sta perdendo la guerra". Il presidente russo abbraccia la folla in Dagestan. Oggi a ...A far bene i conti, il GovernoRosso del Conte 2 totalizza un sontuoso 55% delle ospitate ... mentre nel 2022 (l'anno dell'invasione dell'Ucraina da parte della) spicca Alessandro Orsini ...

Il cardinale Zuppi a Mosca, Cremlino: "Nessun accordo". Kiev: avanzata "lenta ma inesorabile" - Charles Michel auspica riforme delle regole Ue prima dell'ingresso dell'Ucraina - Charles Michel auspica riforme delle regole Ue prima dell'ingresso dell'Ucraina RaiNews

Continua il mistero sulla sorte del generale Surovikin, accusato dal Cremlino di aver fiancheggiato la marcia di Prigozhin verso Mosca. Veronika ...Esercitazioni speciali su larga scala sono iniziate in Ucraina per preparare il Paese a un «possibile attacco terroristico» russo alla centrale nucleare occupata di Zaporizhzhia: lo ha reso noto l’ope ...