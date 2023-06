Giallo Giuntoli | il Napoli offre un calciatore alla Juventus

(Di giovedì 29 giugno 2023) E’sul passaggio di Cristiano. Il direttore sportivo è legato da un altro anno di contratto ale la trattativa con i bianconeri rischia di complicarsi sempre di più. Continuano le manovre sul calciomercato e lainizia a muoversi in entrata con l’intenzione di accorciare il distacco proprio dal club azzurro. E’ stata definita la trattativa per l’arrivo di Timothy Weah, unin grado di garantire tante soluzioni sulla. L’accordo tra Cristianoe laè stato raggiunto ormai da tempo, ma la trattativa è stata bloccata dal presidente De Laurentiis. Il numero uno azzurro non ha intenzione di rescindere il contratto senza indennizzo e avrebbe ...

Togli Spalletti e, poi,e va bene lo stesso. Togliere anche Osimhen significherebbe ... a così breve tempo dal trionfo e mentre tutti i ragazzini ancora si dipingono i capelli di. I ...Il condizionale ormai parte in automatico quando si scrive di Cristianoe del suo approdo alla Juventus.Undurato poche ore sulla partecipazione della Juventus alla prossima Conference League. In ... Invece è reale l'arrivo di Cristiano. Infatti non ci sono più dubbi sul fatto che il ...

Juve tra l'arrivo di Giuntoli e i pasticci Uefa ilGiornale.it

La Juventus continua a sognare l’arrivo di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo, ma ancora non si è liberato dal Napoli La Juventus continua a sognare l’arrivo di Cristiano Giuntoli come diretto ...Cristiano Giuntoli stava lavorando per portare al Napoli un giocatore in particolare, ora cercherà di proseguire la trattativa per conto della Juventus. Cristiano Giuntoli proseguirà (molto probabilme ...