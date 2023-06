Giacomo Leopardi | Google celebra il 225° anniversario dalla nascita

Poeta, filosofo, scrittore e filologo e, oggi, anche un doodle protagonista della pagina di ricerca Poeta, filosofo, scrittore e filologo e, da oggi, anche un doodle di Google., nato a Recanati il 29 giugno 1798, oggi protagonista della pagina principale del motore di ricerca che celebra il 225° anniversario dalla nascita . Il poeta di 'A Silvia' e de 'L'......15 a Treia Santuario del Santissimo Crocifisso, il 20 alle 21,15 a Osimo nel chiostro di San Francesco in favore "Associazione Qui ed ora" e il 30 alle 21,10 a Recanati in Omaggio a. ...Oggi Google dedica il suo doodle al nostro poeta, in occasione dell'anniversario della sua nascita, avvenuta il 29 giugno 1798 a Recanati (in provincia di Macerata). A scuola ce lo hanno presentato (giustamente) come un pilastro ...

Giacomo Leopardi: 5 cose che (forse) non sapete sul poeta di Recanati Focus

Roma, 29 giu - Il doodle di oggi di Google celebra il 225mo compleanno di Giacomo Leopardi. Un omaggio quindi tutto italiano nell’homepage del motore di ricerca. “È quasi impossibile riassumere l'impa ...Sono trascorsi 225 anni dalla nascita di Leopardi, fra i più importanti esponenti del Romanticismo, a cui Google ha voluto dedicare un Doodle ...