GF VIP NIP 8 | ecco quando inizia | data e concorrenti

(Di giovedì 29 giugno 2023) Starebbero arrivando le prime anticipazioni riguardo la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Se in un primo momento si pensava alla cancellazione del reality show almeno dai palinsesti Mediaset, per la pulizia dal trash imposta da Pier Silvio Berlusconi, il programma avrebbe trovato una riconferma in vista del prossimo futuro. Una nuova stagione, ma che potrebbe aver stravolto completamente il format del programma. Per la prossima stagione del GF VIP, volti famosi e non Sarà un mix di volti dello spettacolo e autentici sconosciuti, quella che vedremo prossimamente all’interno di Canale 5 per quello che concerne il famoso reality show. Il programma, da quello che possiamo anticiparci, verrà elaborato con l’obiettivo di ridurre la volgarità al minimo indispensabile, anche per ingraziare le volontà dell’editore Pier Silvio Berlusconi. Chi troveremo in studio nella prossima ...