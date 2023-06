Georgia-Israele Under 21 | data | orario e dove vederla in tv

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 giugno 2023) La, l’, la diretta tv e streaming di, match valevole per i quarti di finale degli Europei21. Le due squadre si affronteranno sabato 1 luglio alle ore 18:00, per iniziare a conquistare l’accesso alla semifinale della competizione. La partita dovrebbe essere visibile in chiaro su Rai Sport e in streaming su Rai Play. SportFace.