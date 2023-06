Genta | «Prezzo di Frattesi? Decide il Sassuolo | può farlo! Altrimenti…»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 29 giugno 2023)in un suo intervento radiofonico su Radio24 ha parlato del mercato dei nerazzurri e di Davidevoluto dall’Inter, e deldel suo cartellino deciso dal. VALORE DI MERCATO – Carloesprime così la sua opinione sul valore di Davide, ma più in generale sul mercato dell’Inter: «Brozovic? Se non cedi a quelle cifre poi commetti un errore nell’epoca contemporanea. Ogni cosa ha un, compreso Tonali, compreso Onana. Ilfa ilper? Loro ragionano così perché possono farlo, come la Lazio è abituata a fare i prezzi e chi ha i soldi bene, altrimenti niente». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in ...