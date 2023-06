Genoa | Zangrillo | «Qui c’è un potenziale enorme che devo preservare»

(Di giovedì 29 giugno 2023) Le parole di Alberto, presidente del: «A novembre saranno due anni in questo ruolo, che cerco di meritarmi ogni giorno» Albertoha parlato alla Gazzetta dello Sport. Di seguito le parole del presidente del, dopo l’immediata promozione in Serie A. NUOVO NOME DELLA GRADINATA SUD – «Giovane in genovese si dice zueno. E poi noi siamo il Zena. La gradinata sud potrebbe chiamarsi gradinata Zena, un nome bello, di impatto, che aumento la nostra responsabilità poiché noi la vogliamo piena». OBIETTIVI – «A novembre saranno due anni in questo ruolo, che cerco di meritarmi ogni giorno. E il modo migliore è mettere ogni mattina fra le cose più importanti della mia esistenza il, pensando: “Quale può essere oggi il mio contributo?” Aiutare tutti a stare bene insieme. ...

