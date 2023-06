Genoa | Zangrillo | “Non era banale risalire in Serie A dopo solo una stagione”

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 giugno 2023) Albertoha parlato a La Gazzetta dello Sport a proposita della rinascita del, che ha ritrovato laun anno in cadetteria: “Ci siamo andati a purificare inB, e non era certofarcela in un anno. Vedendo i playoff, poi… – ha affermato il presidente rossoblù -. Lo slogan Only One Year l’avevo lanciato l’anno scorso e mi ha stimolato, non perseguitato. Trovare un altro slogan per la nuova? Ora mi viene in mente solamente una parola: orgoglio”. “A novembre saranno due anni in questo ruolo, che cerco di meritarmi ogni giorno. E il modo migliore è mettere ogni mattina fra le cose più importanti della mia esistenza il, pensando a quale potesse essere il mio contributo. Aiutare tutti ...