Genoa | Zangrillo | 'Al lavoro per grandi progetti Berlusconi? Un gigante al servizio dell'Italia'

Ha accompagnato la rinascita delche, nonostante la serie B, ha riconquistato la fiera partecipazione della sua gente e quell'onore che aveva barattato in cambio di rocambolesche salvezze sul ...Intervista al presidente rossoblù: "Serrvbe una gestione più meritocratica dei proventi del calcio". E su Berlusconi: "Ho conosciuto un gigante buono e ...

Zangrillo: "Il nostro Genoa purificato dalla B. La A è un orgoglio, siamo la storia" La Gazzetta dello Sport

In un'intervista alla Gazzetta dello Sport il presidente Zangrillo racconta il ritorno in A e la scelta del nome "Gradinata Zena" per la Sud ...la metafora scelta da Alberto Zangrillo per chiosare una stagione speciale racconta molto di lui e della rinascita genoana. "Ci siamo andati a purificare in Serie B, e non era certo banale farcela in ...