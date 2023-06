Gb | Piano Ruanda per i migranti dichiarato illegale da corte - Il premier Sunak | Faremo ricorso

Leggi Anche, mantenere i migranti nel Regno Unito costa meno che ricollocarli Trasferimenti troppo costosi Nell'ultima settimana erano state numerose le polemiche relative al, ...La Corte d'appello di Londra ha dichiarato illegale il contestatissimovoluto dal governo britannico, all'interno della sua draconiana stretta sull'immigrazione irregolare, per il trasferimento di quote di richiedenti asilo in Africa a scopo dissuasivo. Ha ...La Corte d'appello di Londra ha stabilito che ildel governo britannico di deportare i richiedenti asilo inè illegale. Si tratta di un duro colpo per l'esecutivo del premier inglese Rishi Sunak e per il disegno di legge noto come ...

“Illegale il piano del governo britannico per deportare i migranti in Ruanda”: la sentenza della… Il Fatto Quotidiano

Tre giudici della corte d'appello del Regno Unito hanno stabilito che è illegale il piano del governo britannico per il trasferimento in Ruanda dei ...Il "Piano Ruanda" per i migranti voluto dal governo britannico è stato dichiarato illegale dalla corte d'appello di Londra. Il piano prevede il trasferimento di quote di richiedenti asilo nel Paese af ...